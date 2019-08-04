Sultangazi’de kadın elbiselerini kucaklayarak böyle çaldılar Haberi

-Olay yeri güvenlik kamerası

-Vatandaş röportajı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de bir tekstil firmasına gelen yüzleri maskeli 5 kişi piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan kadın elbiselerini dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların elbiseleri kucaklayarak götürdüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2148. Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli olan kimliği belirsiz 5 şahıs sokak üzerinde bir süre dolaşarak iş yeri çevresinde keşif yaptı. Araçla sokak içerisine gelen şüpheliler cadde üzerinde araç kısa bir tur attıktan sonra tekrardan iş yerinin önüne geldi. Araç içerisinde 2 kişi beklerken araçtan inen 3 kişi tekstil atölyesinin önüne geldi. Camın demir korkuluklarını kırarak içeri girdi. Şahıslar dakikalar içerisinde müşterisine teslim edilmek üzere depoda bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin liralık kadın elbiselerini topladı. Kucaklarında ve sırtlarında taşıdıkları elbiseleri dükkan önünde bekleyen panelvan minibüse kısa sürede yükleyen hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bu sırada bazı elbiselerin yola döküldüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği dikkat çekti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan ,şüphelilerin önceki gün yine panelvan minibüsle başka bir tekstil atölyesinden yaklaşık 200 bin TL'lik kot pantolon çalan kişilerle aynı kişiler olduğu değerlendiriliyor. “ İçeriden aldıklarını alıp direk arabaya yüklediler” Olayın görgü tanığı Baran Üstündağ, “ Sabah kalktım işe gidiyordum, baktım kameranın altından birileri geçip camı kırdı. Korkulukları da kırıp içeriye girdiler. İçeriden aldıklarını alıp direk arabaya yüklediler ve direk kaçtılar. Polisleri aradık, ekipler hemen geldiler. Araç içerisinde 3 kişi vardı. Arabayla önce buradan bir tur attılar sonra eşyaları alıp köşeye park ettikleri arabaya yükleyip gittiler” dedi.



