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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu - İSTANBUL

Sultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu - İSTANBUL

- Ekiplerin bir depoya baskın düzenlemesi - Ekiplerin kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirmesiSultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu - Operasyonda, kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi 2273 Sokak'ta bulunan 4 katlı iş hanının çatı katında, kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.İmalathaneye düzenlenen operasyonda, bin 27 kilogram satışa hazır ve 850 kilogram işlenmemiş nargile tütünü, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Polis ekipleri, operasyon sırasında imalathanede bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.İmalathanede çok kötü şartlarda üretim yapıldığını belirten yetkililer, kaçak ürünleri kullananları çok ciddi hastalıklara yakalanabilecekleri konusunda uyardı.

Hastalık Çatı Katı Kaçak Akalan İmalathane 

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