Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de intihara kalkışan şahıs çatıda sigara içti

Sultangazi’de intihara kalkışan şahıs çatıda sigara içti

Çatıya çıkan şahsın görüntüsü

Çatı Katı Uyuşturucu Madde İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çevredeki vatandaşlar
-İkna edilen şahsın indirilmesi
-Ambulansa alınan şahıs

( İSTANBUL ) -- İntihar girişimini yüzlerce meraklı film gibi izledi İSTANBUL

- Sultangazi’de bir binanın çatı katına çıkan vatandaş 1,5 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Yaşanan intihar girişimini çevredeki yüzlerce kişi film gibi izledi. Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yasin Altunhan (21) isimli şahıs inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Altunhan’ı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Altunhan’ın atlama ihtimaline karşı zemine şişme branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak Altunhan’ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, çevrede toplanan yüzlerce meraklı vatandaş olan biteni film izler gibi izledi. Zaman geçtikçe artan meraklı kalabalık cep telefonları ile görüntü çekmeyi de ihmal etmedi. İkna edilmeye çalışılan Altunhan’dan olumlu yanıt alamayınca uyuşturucu kullandığı öne sürülen gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne, oğlunu polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi Altunhan’ın ikna edilmesiyle son buldu. Altunhan, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaş korkulu gözlerle izlerken sigara içti İntihar girişiminde bulunan Yasin Altunhan’ın ikna edilmeye çalışılırken sigara içmesi, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Korkulu gözlerle çatıdaki Altunhan’ı izleyen vatandaşlar, şahsın rahat tavırlar içerisinde sigara içmesine anlam veremedi. (SÜ-ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı