Sultangazi’de intihara kalkışan şahıs çatıda sigara içti

-Çevredeki vatandaşlar

-İkna edilen şahsın indirilmesi

-Ambulansa alınan şahıs



( İSTANBUL ) -- İntihar girişimini yüzlerce meraklı film gibi izledi İSTANBUL



- Sultangazi’de bir binanın çatı katına çıkan vatandaş 1,5 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Yaşanan intihar girişimini çevredeki yüzlerce kişi film gibi izledi. Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Yasin Altunhan (21) isimli şahıs inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Altunhan’ı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Altunhan’ın atlama ihtimaline karşı zemine şişme branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak Altunhan’ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, çevrede toplanan yüzlerce meraklı vatandaş olan biteni film izler gibi izledi. Zaman geçtikçe artan meraklı kalabalık cep telefonları ile görüntü çekmeyi de ihmal etmedi. İkna edilmeye çalışılan Altunhan’dan olumlu yanıt alamayınca uyuşturucu kullandığı öne sürülen gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne, oğlunu polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi Altunhan’ın ikna edilmesiyle son buldu. Altunhan, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaş korkulu gözlerle izlerken sigara içti İntihar girişiminde bulunan Yasin Altunhan’ın ikna edilmeye çalışılırken sigara içmesi, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Korkulu gözlerle çatıdaki Altunhan’ı izleyen vatandaşlar, şahsın rahat tavırlar içerisinde sigara içmesine anlam veremedi. (SÜ-ÖY-

