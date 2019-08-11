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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sultangazi’de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Sultangazi’de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Yolda uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

Kurbanlık Hayvan Bild Uttu Hayvan Pazarı Hayvan 


- Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti. Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanlık hayvanlarını kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi’deki hayvan satış merkezi tıklım tıklım doldu. Yol üzerinde araçlar çift sıra park yaparken, vatandaşlar hayvan satış merkezine ulaşmakta zorluk çekti. Sürücüler yaklaşık 1 saatlik yolun ardından hayvan satış merkezine ulaşabildi.Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
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