Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi

Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi

bina havadan görüntü

Polis Hastane İş Makinesi Polis Ekipleri Aktüel 

-polis ekiplerinin çalışmaları
-aktüel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği 2 katlı iş yeri havadan görüntülendi. Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde sandalye üretimi ve hurda atık dönüşümü yapılan 2 katlı iş yerinin ikinci katında bir kişi iş makinesiyle çalışırken betonun çökmesiyle birlikte aşağıya düşmüştü. Bu esnada alt katta çalışan yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırılırken ikinci kattan düşen iş makinesi sürücüsü kazayı yara almadan atlatmıştı. Göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerinin iş yerinde incelemelerde bulunduğu görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı