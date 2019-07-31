Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de geçtiğimiz yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya'nın katil zanlıları yakalandı Haberi

Sultangazi’de geçtiğimiz yıl öldürülen Muhammed Ali Kaya'nın katil zanlıları yakalandı Haberi

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Market Akalan Harekete Geç Cinayet 

-Öldürülen şahsın fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de sahibi olduğu marketin önünde vurularak öldürülen Muhammed Ali Kaya'nın katil zanlıları yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz yıl şubat ayında, Muhammed Ali Kaya (49) isimli şahıs, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan kendisine ait marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülmüş, şüpheliler olayın ardından kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından harekete geçmiş, şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin bir yıl boyunca süren yoğun fiziki ve teknik çalışmaları neticesinde, cinayet olayının şüphelileri olduğu tespit edilen şahıslardan Engin A. (20) 30 Temmuz Salı günü Sultangazi’de, Caner A. (20) ise 29 Temmuz Pazartesi günü İzmir’de yakalanarak 30 Temmuz Salı günü İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularında cinayeti neden işledikleri hakkında bilgi vermeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı