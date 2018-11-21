Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de gaspçılara operasyon - İSTANBUL İzle

Sultangazi'de gaspçılara operasyon - İSTANBUL İzle

- Gasp anı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıSultangazi'de gaspçılara operasyonİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de gasp yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde bir kişinin 350 lirası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, B.E, G.Y. ve İ.A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Polis Kamera Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı