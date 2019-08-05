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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi'de gasp zanlısı yakalandı - İSTANBUL Haberi

Sultangazi'de gasp zanlısı yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Zanlının adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, Suriye uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 50. Yıl Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet S'nin (24) cep telefonunun gasbedilmesine yönelik çalışmada, şüpheli Furkan K'yi (23) Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bir evde yakaladı.Adreste yapılan aramada kurusıkı tabanca ile mağdurlara ait kasa ve kimlikler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin, 8 Temmuz'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir adresten 3 cep telefonu ile 500 liranın gasbedilmesi olayının da faili olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Osmanpaşa Kurusıkı Tabanca Cep Telefonu 

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