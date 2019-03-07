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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de freni boşalan kamyonet eve böyle daldı

Sultangazi'de freni boşalan kamyonet eve böyle daldı

Güvenlik kamera görüntüsü

Gecekondu Kamera Trol 

-kaza anı

( İSTANBUL )- Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- Sultangazi'de freni boşalan kamyonet virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi. Edinilen bilgilere göre kaza Sultangazi'de yaşandı. Freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak son anda bir evin duvarına çarptı. Ardından yoluna devam eden kamyonet, kontrolden çıkarak bir gecekonduya girdi. Kaza nedeniyle gecekondu duvarında hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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