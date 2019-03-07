Sultangazi'de freni boşalan kamyonet eve böyle daldı

-kaza anı



( İSTANBUL )- Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı İSTANBUL



- Sultangazi'de freni boşalan kamyonet virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi. Edinilen bilgilere göre kaza Sultangazi'de yaşandı. Freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak son anda bir evin duvarına çarptı. Ardından yoluna devam eden kamyonet, kontrolden çıkarak bir gecekonduya girdi. Kaza nedeniyle gecekondu duvarında hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

