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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de etkili olan sağanak yağışta bazı evleri su bastı Video

Sultangazi’de etkili olan sağanak yağışta bazı evleri su bastı Video

su basılan evlerden görüntü

Sağanak Yağış Cep Telefonu 

-vatandaşlar kova ile su tahliye ederken görüntü
-suyun bastığı evden cep telefonu görüntüsü
-iski rögar suyu boşaltırken görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de sağanak yağışın etkili olması nedeniyle rögarların kapanması sonucu, bazı evleri su bastı. İSKİ ekipleri rögarları açarken, vatandaşlar da kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İstanbul’da sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Yağış nedeniyle Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 155 sokakta rögarlar tıkandı. Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı binaların bodrum katında bulunan evleri su bastı. Su baskını nedeniyle bazı vatandaşlar eşyalarını apartman koridoruna taşırken, evlerdeki eşyalar zarar gördü. Evlerini su basan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar itfaiyenin verdiği motorlarla suyu tahliye ederken, bazı vatandaşlar da plastik kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İSKİ’nin bölgedeki çalışması sürüyor.
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