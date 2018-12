Sultangazi'de engelli çocuklar gönüllerince eğlendi

-Başkan Altunay salona gelişi

-Başkan röportaj

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Sultangazi Belediyesi’nden engellilere özel etkinlik İSTANBUL



- Sultangazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar gönüllerince eğlendi. Sultangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Düğün Sarayında düzenlenen programda yüzlerce çocuk çeşitli alanlarda aktiviteler yaparak doyasıya eğlendi. Düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da katılarak çocuklarla keyifli anlar geçirdi. Hükümetin engelliler yasasıyla ve harici çalışmalarla engelli vatandaşları daha rahat ettirebilmek için çalıştığını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli vatandaşlarımızın bu mutlu gününü kutluyorum. Allah engelsiz bir yaşam hepimize nasip etsin diyorum. Tabi ki alışılagelmiş ve periyodik hale getirdiğimiz Sahra Sultan Düğün Salonunda bugün yine yoğun bir katılım var. Binlerce vatandaşımız bizimle beraber. Bu organizasyonu tertiplerken de onları bir nebze olsun eğlendirmek, onlara farkındalık ortamı sunmak ve onları unutmadığımızı, onlar için yeni projeler üretmekte olduğumuzu ifade etmek için bir araya geldik. Uygulamalarımıza baktığımızda da şunu söylemek mümkün. Gerçekten hükümetimiz engelliler yasasıyla ve harici çalışmalarla engelli vatandaşlarımızı daha rahat ettirebilmek, ailelerin yükünü biraz alabilmek adına çok güzel kanunlar çıkardı. Bugün evde bakım hizmetinden eğitim hizmetine kadar her türlü desteği sağlıyor. Araç desteğinden sağlık hizmetlerine kadar özel olarak verme gayretine girdi. Bizler de belediyeler olarak kalan eksikler neredeyse, ihtiyaçlar nelerse bire bir yüz yüze görüşerek ve evinde yaptığımız ziyaretlerle onların ihtiyaçlarını tespit ettik” dedi.

“Türkiye ortalamasına bakıldığında her 15 kişiden 1’i engelli” Engelli vatandaşların mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olacağını söyleyen Altunay, “Türkiye ortalamasına bakıldığında her 15 kişiden 1’i engelli olduğuna şahit oluyoruz. Dolayısıyla onları yok sayamayız. Onları bir tarafa asla öteleyemeyiz. Beraber yaşamak ve onlarla birlikte spor yapıp birlikte eğitim yapmak, birlikte eğlenmek, hayatı birlikte paylaşmak konumundayız. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Ama daha iyisini yapmak için daha çok gayret edeceğiz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz olacak” diye konuştu.