Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi Haberi

Sultangazi’de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi Haberi

Mühürlenen bina

Deprem Zabıta Hasarlı Bina Trol 

-İşletmeci röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar mühürleniyor. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir bina zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen 11 daireli binada yaşayan vatandaşlar, akrabalarına ve otele yerleşti. Binanın altında bulunan işletme sahibi Mikail Ahi, “Biz yetkililere haber verdik kontrol amaçlı. Geldiler buraya bir anda mühürlediler. Binayı da tahliye ettiler. İşletme olarak mağduruz. Daha öncede vardı ama depremin de etkisi oldu. Deprem de olduğu için insanlar tedirgin. Toplam 11 daire ve 2 tane işletme var. Şu an otele taşıdılar birkaç aileyi, bazıları da yakınlarına gittiler. İşletme olarak biz de bekliyoruz biz de” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı