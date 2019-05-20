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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sultangazi’de çöpte telef olmuş yüzlerce civciv bulundu

Sultangazi’de çöpte telef olmuş yüzlerce civciv bulundu

Telef olan civcivlerden görüntüler

Bild Çöp Konteyneri Irak 

-Yaşayan civcivlerden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bir çöp konteynerinin önüne atılmış yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu. Ölmek üzere olan civcivlerin seslerinden durumu fark eden mahalleli, gördükleri manzara karşısında isyan etti. Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan bir çöp konteynerinin önünde dün gece saatlerinde yaşanan olay mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çöp konteynerinin önünde yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bulundu. Ölmek üzere olan civcivlerin seslerini duyarak konteynerin yanına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Satmak için aldığı civcivleri satamayınca çöpe bıraktığı iddia edilen şahıslara vatandaşlar “Allah ıslah etsin” diyerek tepki gösterdi. Gece saatlerinde ölü ve ölmek üzere olan civcivleri gören bir işçi durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivleri ise barınağa götürdü.
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