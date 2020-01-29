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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi’de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi

Sultangazi’de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi

Binanın drone görüntüsü

Polis İş Makinesi Zabıta Polis Ekipleri 

-Ekiplerin kapıları mühürlemesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Sultangazi’de iş makinesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin zemini çöktü İSTANBUL

- Sultangazi’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çalışan iş makinesi beton zeminin çökmesiyle birlikte aşağı düştü. Göçük altında kalan yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı bina çökme riskine karşı mühürlendi. Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katında hurda atık dönüşümü yapılan iş yerinde iş makinesiyle çalışan bir işçi, zeminin çökmesiyle birlikte aşağıya düştü. Bu esnada alt katta sandalye üretimi yapılan iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ekipler tarafından göçük altından çıkarılarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçinin durumu belirsizliğini korurken, iş makinesi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bina mühürlendi Öte yandan, üst katında çalışan iş makinesinin ağırlığına dayanamayıp çökmenin yaşandığı bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çökme riskine karşı mühürlenen iki iş yerinin de kapıları ekipler tarafından kapatıldı. (SÜ-ÖFA
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