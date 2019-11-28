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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’de çıkan yangında evin çatısı küle döndü

Sultangazi’de çıkan yangında evin çatısı küle döndü

drone görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Panik yaşayan vatandaşlar
-Yaşlı kadın panik anları
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Sultangazi’de bir evin çatısı alev alev yandı. Yangında kullanılamaz hale gelen çatı havadan görüntülendi. Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evin çatısında yangın meydana geldi. Çatıdan duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 katlı apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Apartmanda oturanlar vatandaşlar panik içerisinde evlerine gitmek isterken, polis ekipleri güvenlik amacıyla izin vermedi. Yangını haber alıp gelen yaşlı bir kadını polis ekipleri sakinleştirdi. Küle dönen çatı havadan görüntülendi Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve küle dönen çatı havadan görüntülendi. Kullanılmaz hale gelen çatıda sadece yanmış ağaçlar görülüyor.
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