Sultangazi’de aynı mahallede bir saat arayla iki yangın

İSTANBUL



- Sultangazi’de aynı mahallede bir saat içerisinde iki yangın birden meydana geldi. Yaşanan yangınlarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar oluştu. Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bir saat içerisinde iki ayrı yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk yangın 2503. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bir kısmı kömürlük bir kısmı ev olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangına dışarıdan müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri çelik saclarla kapalı pencereleri balyoz yardımıyla kırdı. İçeriden ve dışarıdan açılan pencereden müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İkinci yangın ise yaklaşık bir saat sonra 2516. Sokak’ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Alevli şekilde yanan çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın yerinde oluşan vatandaş kalabalığını polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek uzaklaştırdı. Yangınların çıkış nedenleri ise yapılan detaylı incelemeden sonra belli olacak. Yangınlar paniğe neden oldu Aynı mahallede bir saat arayla yaşanan yangınlarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Bodrum katında çıkan yangında evden panikle çıkan bir çocuk battaniyeye sarılarak itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Evin çatısında çıkan yangında ise bitişiğindeki evde oturan yaşlı kadın panikleyerek aşağı indi. Yaşlı kadına polis ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Sandalyeye alınan yaşlı kadın tekrar evine çıkarıldı. “Çok şükür bir can kaybı olmadı” Çatıda çıkan yangını gören İzzet Balcı isimli vatandaş, “Biz evde otururken birden duman yükseldi. Karşıya baktık karşı komşunun çatısında önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Aradan 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans, polis geldi. Çok şükür bir can kaybı olmadı. Sadece mal zayiatı oldu” dedi.