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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de ambulans kaza yaptı: 1 yaralı İzle

Sultangazi'de ambulans kaza yaptı: 1 yaralı İzle

olay yeri görüntüsü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve otomobil
-Hasta kadının görüntüsü
-Genel detay

( İSTANBUL ) - Sultangazi'de ambulans kaza yaptı : 1 yaralı- Ambulansın içindeki hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü İSTANBUL

- Sultangazi'de hasta nakil ambulansı otomobile çarptı. Ambulansta bulunan hasta kadın olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Sultangazi'de sabah saatlerinde hasta bir kadını taşıyan 34 NL 1261 plakalı hasta nakil aracı,34 NB 8975 plakalı otomobile çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ambulansta bulunan hasta kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (AFS-ZA
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