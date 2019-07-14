Sultangazi'de akaryakıt istasyonu çalışanlarının gasp edilme anı kamerada Haberi

-Gasp anı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi'de bir akaryakıt istasyonunu çalışanlarını silah zoruyla ve darp ederek gasp eden 3 kişi yakalandı. Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, gasp anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 26 Haziran günü Sultangazi 75'inci yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 00.46 sıralarında bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 3 kişi görevli T.M.S isimli erkek şahsın başına vurdu. Sonrada üzerinde bulunan 5 bin 25 TL'yi gasp etti. Şahıslar, daha sonra diğer istasyon görevlisi E.Ö isimli erkek şahsa ait cüzdanı iş yerine ait yeleği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, Orhan M.(19), Ahmet Ü.(18) ve Tayyip Emre A.(18) isimli erkek şahıslar 5 Temmuz günü Gazi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Nisan ayı içerisinde aynı akaryakıt istasyonunda meydana gelen 3 farklı gasp olayının faili oldukları tespit edildi. 6 Temmuz günü adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. Gasp anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

