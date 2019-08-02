Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada

-Olay anı

Maskeli Hırsızlar Soygun Kamera Maskeli Hırsız Hırsız 

--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Gözü dönen hırsızlar yanlarından geçen vatandaşa bile aldırış etmedi İSTANBUL

- Sultangazi’de bir iş yerine gelen hırsızlar, içeride bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolonu yanlarından geçen vatandaşa aldırış etmeden çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar sabah saat 06.25 sıralarında kot pantolon üretimi yapan iş yerinin önüne geldi. Minibüsle gelen ve yüzleri maskeli olan 6 hırsız, demir kesme makasıyla kilitleri kesti. İş yeri alarmı çalmaya başlayınca kepenklere tırmanarak alarmı da kıran hırsızlar içerideki kot pantolonları taşımaya başladı.
Yaklaşık 200 bin lira değerindeki bin 300 parça pantolonu dakikalar içerisinde minibüse taşıyan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Yanlarından vatandaş geçerken çalmaya devam ettiler Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli hırsızların malzemeleri minibüse yüklediği esnada bir vatandaşın yanlarından geçtiği görülüyor. Yoldan geçen vatandaşa aldırış etmeden soyguna devam eden hırsızların cesareti görenleri hayrete düşürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Anneden Oğluna Son BakışAnneden Oğluna Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı