Sultangazi’de 11 araç kundaklandı Video

-Polis ekipleri

-Yanan araçlar

-İtfaiye ekipleri

-Araç sahipleri

-Röportaj

-Kova ve bidonlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de park halindeki 11 otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan 11 araç çevredekiler tarafından söndürülürken kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay, 05.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2506 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki araçlar tek tek ateşe verilmeye başlandı. Park halinde bulunan 11 otomobili ateşe veren şüpheliler çevredekilerin görmesi üzerine kaçtı. Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan araçlar evlerden bidon ve kovalarla getirilen sularla söndürüldü. Kaçan şüpheliler için geniş çaplı çalışma başlatıldı Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen araçları tek tek kontrol etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kundaklanan 11 araç incelendi. Araç sahiplerinden biri, “Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Komşumuzdan bir tanesi geldi, indik aşağıya. Yanmış araçlarımız. Kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye sonradan geldi. Birkaç tane araba yanmıştı. Tabi zararımız var, komple motor yanmış” dedi.

Olay yeri incelemelerini tamamlayan ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

