Sultangazi Belediye Başkanı Altunay: 'Afrin’deki savaş bütün devletlere karşı yapılan bir savaştır'

- Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, tadilatın ardından yeniden hizmete sunulan Edirneliler Kültür ve Kalkındırma Derneği'nin açılışına katıldı.

Afrin'de yürütülen operasyonla ilgili konuşan Başkan Altunay, "Afrin’deki savaş bütün devletlere karşı yapılan bir savaştır" dedi.

Gaziosmanpaşa’da bir süredir tadilatta olan Edirneliler Kültür ve Kalkındırma Derneği yeni haline kavuştu. Derneğin açılış programına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay katıldı.

Belediye Başkanı Altunay, derneğin açılışında tek tek hemşehrileri ile selamlaştı. Açılış çerçevesinde Afrin'de görev yapan askerler için dualar edilerek, ilahiler okundu. Programın açılış töreninde konuşan Cahit Altunay, “Biz öyle milletiz ki dünyada bir örneği yok. Bugün nereye gidersek gidelim nereden ses gelirse gelsin oraya salık kalmayan mazlumların sesine kulak veren ve mutlaka orada TİKA’sıyla, Kızılay’ı ile, gönüllü kuruluşlarıyla olan bir milletin mensuplarıyız. Biz öyle bir devletiz ki gerektiğinde 'komşusu aç yatarken tok yatan bizden değil' anlayışı ile 3 buçuk milyon insanı bağrına basan toplumun neferleriyiz. Bugün bir destan daha yazıyoruz. Şu an Afrin’ deki savaşı sıradan bir savaş olarak algılamayınız çünkü bütün devletlere karşı yapılan bir savaştır. Hiçbir örnek gösteremezsiniz ki girdikleri yerde sivillere zarar vermeden çıksınlar hiçbir devlet yoktur ki bu kadar titiz ustaca bir savaşı yönetiyoruz” dedi.

“Bizi rahatsız edenlere gereken dersi vereceğiz” Afrin’de başarılı bir operasyonun yürütüldüğünü belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Tarihi okuyorsunuz köpeklere kadar öldürerek geçerler, kadınlara işkence ederler çoçuklara işkence ederler savaş sonuçlarını okuduğumuzda içimiz cız eder. Bizim ordumuz, bizim askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız ve koruyucularımız ile öyle bir savaş taktiği uyguladılar ki bugüne kadar 2 ayda adeta ilmek ilmek dokuyarak tek bir sivilin burnunun kanamasına izin vermeyerek başarılı bir şekilde Afrin düşürülme noktasına geldi. Onları kalkan olarak kullandıkları halde onları tereyağından kıl çeker gibi kurtarıp sadece terörist olanlara kurşunlar sıkıldı. Bu ne hazırlıkmış ki her taraf tünelle dolmuş. Ben zannettim ki düz ovada ilerleyeceğiz, önümüze çıkanı vuracağız. Öyle mi? Hayır. Adım başı mayın o kadar çok tünel var ki, bunu Afrinliler yapmadı. Bunu yapan güçler belli. Oraya 6 bin tır silah gönderenler belli. Uçaklarla her türlü donanımı son tesisat üretilmiş o makinelileri gönderenler belli. Biz bunlara karşı başarı elde ediyoruz. Tamamına meydan okuyoruz ve diyoruz ki içimizde bize sıkıntı verenlere sonra da sınırlarımızda bizi rahatsız edenlere gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a plaket takdim edildi. (HB-