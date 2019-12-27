Sultanbeyli’deki feci kaza kamerada

--çevredeki vatandaşların toplanması

-- kaza yerinden görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli’de yolun karşısına geçen şahsa kadın sürücünün kullandığı araç çarptı. Metin Kaçmaz ismindeki yaya savrularak ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Kaza saat 17:00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi yanyol mevkinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Metin Kaçmaz isimindeki yaya Kurtköy istikametinde seyir halinde aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazanın şokuyla 300 metre sonra durabilen kadın sürücü polisi arayarak bilgi verdi. Okuldan evlerine dönerken kazayı fark eden öğrenciler yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek 122 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde hızla ilerleyen sürücünün yayayı fark edemeyerek çarpması sonucu yaya savruldu. Kazayı çevreden gören vatandaşların koştuğu görüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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