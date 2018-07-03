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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli’de vatandaşlar Leyla ve Eylül için toplandı

Sultanbeyli’de vatandaşlar Leyla ve Eylül için toplandı

Eylemden görüntü

Sosyal Medya Çocuk İstismarı 

-Vatandaşların destek vermesi

( İSTANBUL )- Sultanbeyli’de çocuk istismarına ve ölümlerine tepki gösteren vatandaşlar idam istedi İSTANBUL

- Sultanbeyli’de vatandaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne tepki göstermek için eylem yaptı. Vatandaşlar bir süre, ‘biz Leyla’nın abileriyiz, idam isteriz’ diye slogan attıktan sonra dağıldı. Ankara’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı Bezirhane köyünde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için Sultanbeyli’de vatandaşlar sosyal medyada örgütlenerek toplandı. Sultanbeyli Meydanda toplanan vatandaşlar, çevreden geçen vatandaşlarda destek verdi. Atatürk Anıtı çevresinde bulunan vatandaşlar, ‘İdam isteriz, biz Leyla’nın Eylül'ün abileriyiz, tacize taviz yok idam isteriz’ gibi sloganlar attı. Bir süre slogan atan vatandaşlar daha sonra ise sessiz bir şekilde dağıldı.
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