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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

Sultanbeyli’de süratli sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

Kadının ayakkabısı

Polis Hastane Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Çarpan araç
-Olay yeri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de aracıyla hızla ilerleyen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına feci şekilde çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde 13.00 sularında meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren sürücü iddiaya göre yolda hızla ilerliyordu. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsünün kendisine hızla çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İA-EY
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