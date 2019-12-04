Sultanbeyli’de seyir halinde olan servis aracı devrildi

-servis aracından görüntü

-sağlık ekiplerinden görüntü

-detay



( İSTANBUL -1) İSTANBUL



- Sultanbeyli’de seyir halinde olan bir servis aracı devrildi. Olayda yaralıların olduğu iddia edildi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin olay yerinde çalışması sürüyor.



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