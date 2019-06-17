Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin yolculuğu

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Trafik Güvenliği Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Sultanbeyli’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Gençlerin canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli’de kaydedilen görüntülerde, patenli iki genç bir otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağza geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına takılarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar otobüsün arkasından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyorlar. (İA-EY
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı