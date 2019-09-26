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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında Haberi

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında Haberi

Yaşanan panik anları

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Paniği Öğrenciler 

-Detalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde çıkıyor. İstanbul'da yaşanan deprem bir çok ilçede yaşandı. Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor. (İA-EY
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