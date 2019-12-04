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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sultanbeyli’de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sultanbeyli’de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Devrilen servis aracı

Polis Hastane Okul Servisi Polis Ekipleri Servis Aracı 

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( İSTANBUL )- Servis aracı çarpışmanın etkisiyle devrildi İSTANBUL

- Sultanbeyli’de seyir halinde olan okul servisi, bir otomobil ile çarpışması sonucu yola devrildi. Servis aracında bulunan biri öğrenci 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sultanbeyli Selçukhan Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halinde olan bir okul servisi, yolda karşı karşıya geldiği bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Servis aracında bulunan bir öğrenci, bir hostes ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
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