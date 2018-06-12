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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli'de mülkiyet sorununun çözümü için protokol imzalandı - İSTANBUL

Sultanbeyli'de mülkiyet sorununun çözümü için protokol imzalandı - İSTANBUL

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan'ın konuşması - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in konuşması - İmza töreniSultanbeyli'de mülkiyet sorununun çözümü için protokol imzalandı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan: - "Bu meseleyi de Meclis'in kararıyla çözmüş durumdayız. Bu millet, her şeyin en güzeline layık" - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: - "Tarihi günler yaşıyoruz. İmza töreniyle Sultanbeyli'nin yüz yıllık mülkiyet sorununu tarihin tozlu raflarına kaldırmaya bir adım daha yaklaştık"İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'nin mülkiyet sorununun çözümü için Sultanbeyli Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ndeki imza törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Ravza Kavakçı Kan, seçim çalışmaları sırasında, ev ziyaretinde bir kadının "Tapum nerede?" diye sorduğunu anlatarak, bir anda kendisini Sultanbeyli'nin tapu probleminin içinde bulduğunu söyledi.

Tapu probleminin yıllarca sürdüğünü dile getiren Kavakcı, "Bu meseleyi de Meclis'in kararıyla çözmüş durumdayız. Bu millet, her şeyin en güzeline layık. 15 Temmuz sonrası hepimizin sorumluluğu daha fazla. Bizim bu güzel millete hizmet için koşturmamız lazım. Senelerce uğraşanlar kadar emeğim yok ama bu problemin çözümünde tuz tanesi kadar katkımız olduysa ne mutlu bize. 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz. İmzalanan bu protokolle yıllarca çözülmeyen Sultanbeyli tapu probleminin çözüme kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise tarihi günler yaşadıklarını ifade ederek, "İmza töreniyle Sultanbeyli'nin yüz yıllık mülkiyet sorununu tarihin tozlu raflarına kaldırmaya bir adım daha yaklaştık." dedi.
Protokolle 7 parselin belediyeye geçmesinin sağlandığını belirten Keskin, "İlgi kanunla mülkiyeti belediyeye geçen tapular, mülkiyet tespiti yapılarak satışa hazır hale getirilecektir. Hisseli tapuları birleştirerek kişilere devrini sağlamanın yolu açıldı. Tapu Kadastro aynı 2B'de olduğu gibi arazinin kullanıcılarını tespit edecek, daha sonra biz de cadde ve sokakların birim fiyatlarını belirleyerek, muhatabına satacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, protokolü imzaladı.

Mülkiye İmza Töreni Tarihi Gün 

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