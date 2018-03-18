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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Sultanbeyli'de motosikletli Suriyeliler, onarım aracına böyle çarptı Haberi

Sultanbeyli'de motosikletli Suriyeliler, onarım aracına böyle çarptı Haberi

Kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Motosikletin görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Motosikletin kaldırılması
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli'de Suriyelilerin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bakım onarım aracına çarptı. O anlar kameralara yansıdı Edinilen bilgilere göre olay, Hamideye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli iki gencin kullandığı 34 MB 0338 plakalı motosiklet, bir başka motosiklete çarparak kontrolden çıktı. Caddede hızlanan motosiklet 34 RH 0670 plakalı sinyalizasyon onarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan bir Suriyeli kamyonun ön camına çarparak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biri ağır olan 2 Suriyeliyi hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, motosikletin ise çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. Kaza anı kamerada Yaşana kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sinyalizasyon onarım aracı caddede durduğu sırada, iki motosikletli bir birine çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Suriyeli motorcuların hızla onarım aracına çarptığı görülüyor. O esnada onarım yapan işçilerin ve çevredeki vatandaşların Suriyelilerin yardımına koştuğu görülüyor.
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