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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Havadan görüntü

Fabrika Mobilya Yangına Müdahale Trol 

-fabrikanın alev alev yanmasından detaylar
-itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yangından kurtarılan tüpler
-Yanan fabrikanın içinden detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.Yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
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