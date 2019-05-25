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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli'de kamyon önce vatandaşları ezdi, sonra dükkana girdi... O anlar kamerada

Sultanbeyli'de kamyon önce vatandaşları ezdi, sonra dükkana girdi... O anlar kamerada

Kaza anı

Polis Hastane Kamera Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı, ardından bir iş yerine girerek durabildi. Kazada yaralanan üç kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde 17:00 sıralarında gerçekleşti. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak altına aldı. Ardından kamyonet yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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