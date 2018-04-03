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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli’de halı silkeleyen kadın kaldırımdan boşluğa düştü

Sultanbeyli’de halı silkeleyen kadın kaldırımdan boşluğa düştü

Yaralının ambulansa taşınması

Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-İtfaiyenin görüntüsü
-Olay yeri
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de halı silkelerken evlerinin önündeki kaldırımdan düşen bir kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Sokak’ta meydana geldi. Halı silkelemek için yan taraftaki arsaya gelen S. T. bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metrelik çukura düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan S.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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