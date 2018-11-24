Sultanbeyli'de görev yapan en genç öğretmenin Öğretmenler Günü kutlandı - İSTANBUL
- Habibe Çimen'in öğretmenler gününün kutlanması24 Kasım Öğretmenler Günü - Sultanbeyli'de görev yapan en genç öğretmenin Öğretmenler Günü kutlandıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sultanbeyli Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan İstanbul 'un en genç öğretmenini ziyaret ederek, Öğretmenler Gününü kutladı.Sultanbeyli'de görev yapan 23 yaşındaki Habibe Çimen'e, mesleğinin ilk Öğretmenler Günü öncesi AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca sürpriz yapıldı.Çiçeklerle karşılanan Çimen, gençlere, okul idarecilerine, meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, "Bizleri bugünlere taşıyan öğretmenlerimizin Öğretmen Günü'nü kutlarım. Öğretmenler Günü diğer bütün günlerden daha farklı. Çünkü öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı bir meslek, zor bir meslek. Sizler için kapımız 24 saat açık, her zaman yanınızdayız." şeklinde konuştu. Tomakin, öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu sözlerine ekledi.