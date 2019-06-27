Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada İzle

Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası kamerada İzle

Kavgadan görüntü

Kalaba Alabalık Cep Telefonu Bıçaklı Kavga Saldırı 

-Bıçaklanan şahıs

( İSTANBUL - ÖZEL)- 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı, 1 kişi yaralandı İSTANBUL

- Sultanbeyli’de yaklaşık 30 gençten oluşan kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Gençlerin birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada bir kişi vücudundan bıçaklanarak yaralandı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Kavga eden gençler birbirlerine sokakta kovalayarak bıçaklarla saldırdılar. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençler kavga bıçaklara birbirlerine saldırıyorlar, o esnada çevredekilerde büyük panik yaşayarak kaçıyorlar. (İA-EY
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı