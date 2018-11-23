Sultanbeyli'de eczacıya ölümüne dayak kamerada

-Kavga görüntüleri



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli'de bir eczaneden ilaç alan iki kişi eczacı kalfasının kendilerine fazladan 40 liralık vitamin hapı sattığını iddia ederek eczaneyi bastı. Eczacının babası ve kalfasını döven iki şehir magandasının saldırı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Aykut Dede’nin sahibi olduğu Sultanbeyli'deki eczaneye gelen G.S. ilaç satın aldı. Eczacı kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Eczanede bulunan kalfa Murat Alparslan ilacın kutusunun açıldığını söyleyerek geri alamayacağını söyledi.



G.S. eczaneden ayrılarak arkadaşı K.S. ile geri geldi. İlacı geri almadığı için tartışan K.Ş. ve G.Ş. bunun üzerine eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan’a saldırdı. Eczanenin içinde başlayan tartışma dışarı taştı. K.Ş. ve G.Ş., eczacının babası ile Alparslan'ı tekme tokat dövdü. O anlar ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar eczacı kalfasını ve eczacının babasını tekme tokat dövüyorlar.Öte yandan yakalanan saldırganlar serbest bırakıldı. İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, eczacılarla vatandaşların sık sık karşı karşıya geldiğini belirterek, "Sağlıkta Şiddet Yasası gündemde. Biz de eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını isteriz. Bunun yolu cezaların arttırılması, ayrı bir ceza tanımlaması ise biz bunu istiyoruz” dedi.



