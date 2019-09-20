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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması - İSTANBUL

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açılması - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de düğün konvoyunda havaya ateş açtığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül günü gerçekleşen olayla ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, İsmail B.(31) ve Batuhan Y.(20)'yi tespit etti.Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyle birlikte kuru sıkı bir tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan iki şüpheli, "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

Düğün Konvoyu Avcılık Irak 

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