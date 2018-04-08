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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sultanbeyli'de asker uğurlamasında silah sesleri korku dolu anlar yaşattı

Sultanbeyli'de asker uğurlamasında silah sesleri korku dolu anlar yaşattı

Trafik görüntüsü

Asker Uğurlaması Araç Konvoyu Asker Eğlencesi Cep Telefonu Turan Genç 

-Trafiği kapama
-Halay
-Silah
-Genel detay

( İSTANBUL )- Gençlerin halaylı silahlı asker eğlencesi kamerada İSTANBUL

- Sultanbeyli'de asker uğurlama konvoyu oluşturan gençler, cadde trafiğini kapatarak halay çekip havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara ve sürücülere korku dolu anlar yaşatan asker eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde bir grup genç, asker uğurlamak için oluşturdukları araç konvoyu ile trafiği kapattı. Caddeyi trafiğe kapatan gençler davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Grup içerisinde olan bazı kişiler de havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara ve sürücülere korku dolu anlar yaşatan gençlerin asker eğlencesi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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