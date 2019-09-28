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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Sultanbeyli’de ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Kedinin kurtarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Cep Telefonu 


- Sultanbeyli’de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Kedi, itfaiye aracının üzerine çıkarak ağaca uzanan itfaiye eri tarafından kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Abdülkadir Udeh Caddesi üzerinde bir kedi çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kaldı. Kediyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye eri, ağacın altına park ettiği itfaiye aracının tepesine çıkarak ağaçtaki kediye ulaştı. Kedi, itfaiye erinin çabası sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar da o anları heyecanla izledi. İtfaiyenin ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiye aracının üzerine çıkan itfaiye eri ağaçtaki kediyi kurtarıyor, vatandaşlar da olayı izliyor.
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