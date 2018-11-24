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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sultanbeyli’de 6 marketi soyan hırsızlar yakalandı Video

Sultanbeyli’de 6 marketi soyan hırsızlar yakalandı Video

ARŞİV-

Hırsızlar Yakalandı Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Hırsızlık Çetesi 

--güvenlik kamerası-
-hırsızların giriş anı
-içerideki dolaşmaları
-Ürünleri alarak çıkmaları

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Sultanbeyli’de 6 marketi soyan hırsızlık çetesinin 3 üyesi yakalandı. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sultanbeyli’de 5 kişilik hırsızlık çetesi, ilçede bulunan 6 marketi aynı yöntemle soymuştu. Hırsızlardan 3’ü markette sepetleri dolduruyor, giriş kapısı önünde bekleyen bir kadın kapıyı açıyor ve kapıda bekleyen otomobille kaçıyorlardı. Marketten hırsızlık yapan 2’si kız çocuğu 3 kişi, yakalandı. S.G, B.A ve Y.B adlı hırsızlar, adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Çetenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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