Sultanbeyli’de 6 marketi soyan hırsızlar yakalandı Video

--güvenlik kamerası-

-hırsızların giriş anı

-içerideki dolaşmaları

-Ürünleri alarak çıkmaları



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul Sultanbeyli’de 6 marketi soyan hırsızlık çetesinin 3 üyesi yakalandı. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sultanbeyli’de 5 kişilik hırsızlık çetesi, ilçede bulunan 6 marketi aynı yöntemle soymuştu. Hırsızlardan 3’ü markette sepetleri dolduruyor, giriş kapısı önünde bekleyen bir kadın kapıyı açıyor ve kapıda bekleyen otomobille kaçıyorlardı. Marketten hırsızlık yapan 2’si kız çocuğu 3 kişi, yakalandı. S.G, B.A ve Y.B adlı hırsızlar, adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olan hırsızlar, savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Çetenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

