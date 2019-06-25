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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sultanbeyli'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandı

Sultanbeyli'de 2 binanın çatısı alev alev böyle yandı

yangından görüntü

Trol 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki binanın çatısına sıçradı. Yangında, iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Çatıdaki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar, çevredeki binalarda oturanlarda büyük korkuya yol açtı. Yangına, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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