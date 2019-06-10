Sultanbeyli Belediyesi’nden ‘Mahallede Hayat Var’ şenliği İzle

-Çocuklar ve ailelerinden görüntü

-Kukla gösterisi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultanbeyli Belediyesi, komşuluk ilişkisini geliştirmek, gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarmak amacıyla “Mahallede hayat var” şenliği düzenledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ramazan ayını bitirdik, bayramımızı yaptık. Şimdi bütün mahallerimizde ‘mahallede şenlik var’ diyerek yaz tatilindeki çocuklarımız için güzel bir hava oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından komşuluk kültürünü geliştirmek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla “Mahallede hayat var” isimli mahalle şenliği düzenlendi.

‘Minderini al gel’ konseptiyle oluşturulan etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Kukla tiyatrosuyla başlayan program Hacivat-Karagöz gösterisiyle devam etti. Sanatçıların konser verdiği etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ramazan ayını bitirdik, bayramımızı yaptık. Şimdi bütün mahallerimizde ‘mahallede şenlik var’ diyerek yaz tatilindeki çocuklarımız için güzel bir hava oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün sakini olduğum Turgut Reis mahallesindeyiz. Kıymetli hemşehrilerimizle, onların evlatlarıyla beraberiz” dedi.

“Komşuluk ilişkisini oluşturmak istiyoruz” Sultanbeyli’nin bütün mahallelerinde bu çalışmayı yapacaklarını söyleyen Keskin, “Komşuluk ilişkisini oluşturmak, eski günleri yad etmek ve geleneğimizi, örfümüzü yeni nesillerimize aktarmak gibi düşüncelerimiz var. Sultanbeyli çocuk ve genç nüfusu yoğun olan ilçelerden biri olduğu için bizim projelerimizin önemli bir bölümü de çocuklarla ve gençlerle ilgilidir” ifadelerini kullandı. Programda çocuklara ve ailelerine patlamış mısır ile pamuk şeker ikram edildi. Sultanbeyli’de 13 ayrı mahallede yapılacak olan ‘Mahallede hayat var’ etkinliği 21 Haziran tarihine kadar sürecek.

