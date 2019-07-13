Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor İzle

-Turistlerden görüntü

-Röportaj



( İSTANBUL )- İhlas Haber Ajansı’nın Sultanahmet’te açtığı 15 Temmuz fotoğraf sergisinde çarpıcı kareler turistlerden büyük ilgi görüyor.- Türkiye’deki 15 Temmuz kalkışmasını ilk defa duyanlara fotoğraflar üzerinden bilgi veriliyor. O gece Müslüman ülkelerde televizyonları başında dua ederek, kalkışma bastırıldığında nasıl sevindiğini anlatanlarda, o geceki heyecanı yeniden yaşıyorlar. İSTANBUL



- 15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 5 farklı şehirde, 10 sergide halk ile buluşuyor. Sultanahmet Meydanındaki sergi yerli turistler kadar yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen tarihi fotoğraflar 5 farklı şehirde 10 sergide halk ile buluşuyor. İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki sergide ise fotoğrafları yerli ziyaretçiler kadar, yabancılar da yakından inceliyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelenler, fotoğrafları inceleyince o gecenin dehşetinin bildiklerinden daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Sergiyi gezenlerin büyük çoğunluğu, 2016 yılında Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimini hatırladıklarını belirterek, dünya demokrasisinin kazançlı çıktığını, Türkiye halkının büyük bir oyunu canı pahasına engellediğini söylüyorlar. Türk milletinin cesaretini ve devletine sahip çıkma duygusunu o gece bütün dünyaya gösterdiğini kaydeden Avrupalı turistler, “Bu gece Türklerin sokaklarda yaptıkları eylemlerin dünya demokrasi tarihinde yeri var. O gece İstanbul ve Ankara’da yaşananları fotoğraf karelerinden daha iyi anlıyoruz. Tankların önüne yatmak çok kolay bir hareket değil. Bu Türklerin cesaretini, pratikliğini ve zekasını gösteriyor. Evet o gece 250 kişi hayatını kaybetti ama, 80 milyonluk Türkiye gibi güzel bir ülke kurtuldu” ifadelerini kullanıyorlar. Ortadoğu'dan gelen turistler, Türkiye için dua ettiklerini söyledi İstanbul’da Arap ülkeleri ve Hindistan gibi Orta Doğu ve Asya ülkelerinden gelen misafirlerde 15 Temmuz hani kalkışmasının fotoğraflarını hem çocuklarına detaylı anlatıyorlar, hem de o gece kendilerinin sabaha kadar olup bitenleri televizyon ekranından kesintisiz izlediklerini söylüyorlar. Filistinli bir mühendis olan Amir, “Ben o gece Kudüs’te idim. Sabah kadar Türk televizyonlarından gelişmeleri takip ettim. Güneş doğduktan sonra darbenin bastırıldığına inandım. Boğaziçi köprüsünde Türklerin tankların üstüne çıktığını görünce dualarım kabul oldu diye sevindim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gece gösterdiği metanet ve sokaklara çıkan çağrısını da unutamıyorum. Dünya’ya Türkiye o gece demokrasi dersi verdi. Dış mihrakların yaptığı operasyonu da boşa çıkarttı. Türkiye tarihinin önemli günlerinden birisi yaşandı. Bu aslında bütün dünya Müslümanları içinde bir zaferdir” dedi.

Fransız turistler ise 15 Temmuz olaylarının perde arkasını öğrenince şaşırdılar. İHA editörlerinin Fransız verdiği bilgileri hayretle dinleyen bazı turistlerde, fotoğrafların o gece yaşanan dehşeti anlattığını ifade ettiler. Sultanahmet Camisi’nin Ayasofya tarafındaki kapısından başlayan fotoğraf sergisinde 60 özel kare yer alıyor. 1 hafta açık kalacak sergide İngilizce, Fransızca ve Arapça misafirlere bilgilendirmede bulunuluyor.

