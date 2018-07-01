Sultanahmet’te tramvay arıza yaptı

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( İSTANBUL ) -- Seferler çift yönlü olarak durdu İSTANBUL



- Sultanahmet’te sefer yapan tramvay’ın arıza vermesi nedeniyle seferler kısa süreli çift yönlü olarak durdu. Ekiplerin arıza yapan tramvaya müdahalesi devam ediyor. Eminönü- Cevizlibağ seferi yapan tramvay Sultanahmet Durağında arıza yaptı. Arıza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular indirilirken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. Sultanahmet Durağına gelen ekiplerin tramvayın arızasına gidermek için çalışmaları sürüyor. Öte yandan, tramvay seferleri ise Bağcılar-Beyazıt arası ve Kabataş-Eminönü seferleri devam ettiği öğrenildi. (MB-

