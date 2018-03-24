Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Sultan Murat Tümeni, Afrin’de Pkk/pyd’nin Patlayıcı Madde Depolarını İmha Etti

- Sultan Murat Tümeni, Afrin’de Pkk/pyd’nin Patlayıcı Madde Depolarını İmha Etti

Afrin patlayıcı madde depoları

Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Detaylar

( AFRİN ) - Sultan Murat Tümeni, Afrin’de PKK/PYD’nin patlayıcı madde depolarını imha etti AFRİN

- Teröristlerden temizlenen Afrin’de PKK/PYD’nin patlayıcı madde depoları, Sultan Murat Tümeni tarafından imha edildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 2. Kolordu Sultan Murat Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere yönelik devam eden faaliyetlerde terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’deki sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP’leri patlayıcıyı imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha etti. O anlarda ise sivil halk bölgeden uzaklaştırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı