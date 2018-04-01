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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Süleymaniye Salis Medresesindeki sanat eserleri sergisi açıldı Haberi

Süleymaniye Salis Medresesindeki sanat eserleri sergisi açıldı Haberi

Sergiden görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde Süleymaniye Salis Medresesindeki sanat eserlerinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, vakıf yöneticileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Süleymaniye camisinin hemen yanında bulunan Salis Medresesinde 20 sanatkara ait 159 eser sergilendi. Açılışla katılan Başkan Demir, beraberindekilerle birlikte sergilenen eserleri gezdi ve sanatçılardan bilgi aldı. Sergi 15 Mayıs'a kadar açık kalacak. Başkan Demir, Salis Medresesinden sonra Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde 9 hat sanatçısının 35 eserinin sergisini düzenlenen törenle açtı. Ardından da İkinci 11. Beyazıt Türk Hamamı Müzesi'nde 30 Ebru sanatçısının 71 eserinin de sergisi törenle açıldı.
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