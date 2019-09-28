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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

-güvenlik kamerası-

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Cami Bahçesi Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahısların görüntüsü
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cami avlusundaki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü Süleymaniye Camii avlusunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını yabancı uyruklu Muhammed G.(24), Madjid A. (19) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen şahıslar, 24 Eylül günü saat 19.45 sıralarında Süleymaniye Camii’nin avlusunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, emniyette biten işlemlerinin ardından 25 Eylül günü adli makamlara sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların cami bahçesindeki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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