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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Süleyman Soylu, öldürülen teröristin kimliğini açıkladı İzle

Süleyman Soylu, öldürülen teröristin kimliğini açıkladı İzle

Soylu'nun açıklamaları

Teröristler Gori 

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( ŞIRNAK ) - Öldürülen terörist Turuncu listede çıktı ŞIRNAK

- Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan’da Siirt’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı’nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, ‘’30 Nisan 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi Kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir’’ dedi.
(YRT-
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