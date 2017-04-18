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18 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Süleyman Soylu. Herhangi bir dış etken söz konusu değil

Süleyman Soylu. Herhangi bir dış etken söz konusu değil

Süleyman Soylu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı.

Jandarma Süleyman Soylu İl Emniyet Müdürlüğü Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü 


İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şunları söyledi;

'KALKTIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ'
'Helikopterimiz 12 kişilik, yolcu ve mürettebatla birlikte saat 11.35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Önce gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra kendisiyle irtibatlar kesildi.

Sinyal kesildikten sonra bize intikal eden haberin hemen akabinde, Tunceli Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakuvvetleri Komutanlığı'na bağlı timlerce ulaşılmaya çalışıldı.

'2500 METRE YÜKSEKLİKTE DÜŞTÜ'
Sarıgül köyü etrafında olduğu tespit edildi, 2500 metre yükseklikte.O yüksekliğe, hava koşulları nedeniyle helikopterle gidilemedi.

Birkaç saat süren tırmanma sonucunda, 4 timimiz birlikte uçağın enkazına 16:34 sıralarında ulaştılar. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler.

'12 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU'
Ve maalesef 12 evladımız, Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda. Helikopterle inebilme imkanı da yok. Oradan intikalleri konusunda değerlendirmeler yapılıyor, en kısa süre içinde şehitlerimizi oradan alıp Tunceli'ye intikal ettireceğiz.

'DIŞ ETKEN YOK, OLAY KAZA'
Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil, hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor.'
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