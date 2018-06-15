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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Süleyman Şah Konaklama tesislerinde Suriyelilerin bayram sevinci İzle

Süleyman Şah Konaklama tesislerinde Suriyelilerin bayram sevinci İzle

Çadır kent ve çadırlar

Sığınmacı Sığınmacılar Bayram Namazı Buruk Bayram Bayramlaşma 

-Namaza gelen sığınmacılar
-Bayram tekbirleri
-Çadır mescit
-Bayram namazı kılınması
-Namaz hutbesi
-Namaz sonrası kucaklaşma bayramlaşma
-Çadır kentte insan manzaraları
-Detay

( ŞANLIURFA )- Akçakale'de Suriyelilerin bayram sevinci- Çadır kentte buruk bayram sevinci ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ve 26 bin kişinin yaşadığı Süleyman Şah konaklama tesislerinde, bu yıl 13'üncü bayram namazı kılındı. iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Çadır Kentinde barınan Suriyeli sığınmacılar, bayramı buruk karşıladı. 26 bini aşkın Suriyelinin barındığı ve 9 mahalleden oluşan çadır kentte, bayram sabahı binlerce kişi mahallelerinde bulunan çadırlarda namaz kıldı. Suriyeliler, kıldıkları namaz sonunda dualar ederek ülkelerinde savaşın biran önce bitmesi ve huzur, barışın sağlanmasını istedi. Namazın ardından Suriyeliler, birbirleriyle ve aileleri ile bayramlaştı. Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye ve Türk halkına misafirperverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.
Türkiye'ye müteşekkir olduğunu dile getiren Suriyeli mültecilerden Ahmet Bekri namaz sonrası yaptığı konuşmada, "Türkiye yedi yıldır bizleri sahiplenmektedir. Şuradan bütün ülkelere sesleniyorum. Türkiye kadar bizi sahiplenseydiniz ne olurdu. Bu anlamda Türkiye'ye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

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